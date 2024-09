Milan e Inter un terremoto | decapitate le curve | associazione a delinquere chi finisce in arresto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Unnelledi: sono 19 le persone (16 in carcere e tre gli arresti domiciliari) finite nell'ordinanza di custodia cautelare della procura dio e indagate, a vario titolo, in ordine ai reati diper, con l'aggravante mafiosa, estorsione, false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, accesso abusivo a sistemi informatici, lesioni, percosse, rissa e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta dei vertici del tifo delledi San Siro. Di fatto, i capi ultrà delledisono stati "decapitati" in un'operazione della polizia coordinata dalla procuraese. Il quadro delineato dalla doppia inchiesta coordinata dal pm Paolo Storari è quello diopposte maessi comuni su biglietti e parcheggi.