Martin Scorsese arriva a Torino il 7 e 8 ottobre terrà una Masterclass al Museo del Cinema

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il maestro del, autore di capolavori come Taxi Driver, The Irishman e Killers of the Flower Moon, approderà ail 7 e 8per incontrare il pubblico.si prepara ad accogliere. Il leggendario regista sarà in città il 7 e, ospite delNazionale del, per incontrare il pubblico in occasione di unae una retrospettiva. Il 7il regista ritirerà il Premio Stella della Mole alle ore 19:30, il giorno successo, alle ore 18:00,unaesclusiva seguita dall'inaugurazione di una retrospettiva dedicata al suo. Considerato il più grande cineasta americano vivente,ha plasmato e fortemente influenzato le basi artistiche ed estetiche dellatografia contemporanea, contribuendo a rinnovare i generi e lo star system. Il