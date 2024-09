Le Pmi restano l’ossatura del sistema produttivo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) "APRIRE LE PROPRIE aziende al private equity, cioè a fondi di investimento, o ancor meglio ai mercati borsistici, può essere la scelta giusta sia per garantire il passaggio generazionale, sia per migliorare la propria posizione competitiva. E le seconde generazioni sono molte attente a questa possibilità. Ma il mio impegno prioritario è investire in imprese per supportarne la crescita preservandone l’italianità, con un sogno: creare una piattaforma di investimento che raduni pochi punti percentuali delle ricchezze finanziarie delle grandi famiglie italiane per favorire la crescita e lo sviluppo delle Pmi chedel nostro".