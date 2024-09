La società ancora una volta non fa mai il passo completo Ennesimo progetto lasciato a metà Bisogna tentare qualcosa di diverso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Allacciare le cinture e prepararsi a un’altra stagione di sofferenze sul lato destro della classifica. La Spal perde la quarta partita su sette, la seconda in casa, stasenza un solo tiro verso la porta di Syaulis, che la fa da spettatore. Ed è già penultima in solitaria come un anno fa con 14 gol subiti, due a partita. Stascivola in modo anche sfortunato al 45’ su autorete e lamenta un possibile rigore negato, ma con quel secondo tempo vanifica anche ogni possibile recriminazione. La rosa è corta e inadeguata in qualche titolare e in molte riserve, e tre gare in sei giorni la mortificano. Fermi per infortunio Calapai ed El Kaddouri, poco pronti Bidauoi e Buchel, Dossena non aveva tante alternative e ha deciso di puntare sui soliti noti. Un po’ di stanchezza è così affiorata, ma non basta a spiegare.