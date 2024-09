Inter-Stella Rossa Inzaghi in conferenza stampa | orario tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) Alle 15:00 di oggi, lunedì 30 settembre, Simoneparlerà inper presentare il match, valevole per la seconda giornata della fase campionato di Champions League 2024/2025 e in programma alle 21:00 di martedì 1° ottobre. Dopo il pareggio esterno contro il Manchester City, l’allenatore nerazzurro vuole la prima vittoria e punta a conquistarla tra le mura amiche di un San Siroamente sold out. Alle 12:00 è in programma l’allenamento di rifinitura (con 15 minuti aperti ai media). Alle 19:15 è invece in programma ladella. Tanti i temi della vigilia. Quella serba non è una squadra da sottovalutare, visto che è reduce dall’entusiasmo per il 4-0 rifilato ai rivali di sempre del Partizan. L’non può contare su Barella, infortunato, e quello della formazione è un tema d’attualità.