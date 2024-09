Il Museo Streghe di Benevento al B I TU S di Salerno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiJanua –anche quest’anno prenderà parte a B.I.TU.S. Borsa Internazionale del Turismo Scolastico e della Didattica Fuori dalla Classe. L’evento si svolgerà in piazza della Libertà a, da mercoledì 2 Ottobre a venerdì 4 ottobre, a partire dalle ore 10.00. Janua presenterà le sue attività pensate su misura per la scuola ed il nuovo anno scolastico in corso. Un autunno ricco, quello delJanua che intanto si sta adoperando per dare forma al nuovo cartellone di “Vienimi ‘nzuonno”, rassegna che come consuetudine museale, si svolgerà tra la fine del mese di ottobre e gli inizi di quello di novembre. Altra importante novità sarà la partecipazione a “3 Giorni per la Scuola a Città della Scienza”, evento ideato dalla Fondazione Idis- Città della Scienza, giunto alla sua XXIII edizione.