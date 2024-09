Il 4-4-2 sembrava scomparso È tornato sotto mentite spoglie

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 30 settembre 2024) C’era una volta il 4-4-2 come soluzione standard, dogma di natura sacchiana che ha dominato il calcio italiano per una quindicina d’anni, il concetto di prima punta (generalmente alta) e seconda punta (da manuale più bassa e rapida, pronta a sfruttare il lavoro del centravanti) mandato giù a memoria. Poi, all’improvviso, più nulla. Nell’epoca del calcio fluido, di una proposta sempre più articolata, chi si ostinava talvolta a ripescare uno dei sistemi di gioco tra i più tradizionali – citofonare Diego Pablo Simeone, per esempio – è stato a lungo visto alla stregua di chi bestemmia in chiesa.