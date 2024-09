Il 28% dei giovani non si sente coinvolto nelle decisioni politiche Garlatti | Farli partecipare non deve essere una concessione Ecco la guida Agia

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 30 settembre 2024) I ragazzi italiani non si sentono coinvolti, soprattutto in quelle che vengono prese a livello politico. Da un’indagine compiuta su un campione di 72 rappresentanti delle consulte studentesche è emerso che solo il 18,3% siabbastanza o moltoprese a livello istituzionale, mentre in un campione di 107tra i 14 e i 17 anni impegnati nel Terzo settore o in altre forme di partecipazione cittadina la percentuale sale al 28,3%. L'articolo Il 28% deinon si: “nonuna”.la