Grassani | Vi dico ciò che rischiano Inter e Milan Sudditanza non è collusione!

(Di lunedì 30 settembre 2024) L’avvocato esperto di diritto sportivosi è pronunciato sull’inchiesta relativa all’eventuale condotta criminosa degli ultras die sui possibili rischi per le due squadre. IL PARERE – L’avvocato Micheleha commentato al TG1 la vicenda legata ai possibili atti criminosi commessi da alcuni ultras di. In particolare, l’avvocato esperto di diritto sportivo si è concentrato sulle possibili sanzioni per le due squadre e i dirigenti eventualmente coinvolti: «La società ritenuta responsabile può subire una penalizzazione che va da 1 a 3 punti. Per quanto riguarda i dirigenti eventualmente coinvolti nella vicenda, lo stop più grave sarebbe quello dai 6 ai 9 mesi di sospensione».