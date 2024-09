Giuli passa l' ultimo esame con il massimo dei voti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) L'universitario del ministro della Cultura, Alessandro, "è andato benissimo. Il ministro era preparatissimo ma abbiamo anticipato per motivi di ordine pubblico l'alle 8, è stato una trentina di minuti e non posso che fargli i complimenti". A dirlo è il professore Gaetano Lettieri, con cuiha svolto la prova orale di Teoria delle dottrine teologiche in mattinata nella sede di Lettere e Filosofia dell'università Sapienza di Roma. "Ha preso 30 - ha aggiunto Lettieri -. Non è stato una porte chiuse, ci sono stati dei poliziotti per ovvi motivi di sicurezza, la porta era aperta, l'è stato limpido, le domande difficili, puntuali e Alessandroha risposto con grande competenza e non c'è stato alcun cedimento o timore di fronte a un ministro della Cultura, era uno studente come tutti gli altri".