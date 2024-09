GF Pamela critica Jessica VIDEO | Una relazione che non c’è non esiste e te la sei inventata un film tutto tuo Non deve…

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 30 settembre 2024) In questi ultimi giorni nella casa del Grande Fratello si sta assistendo alla gelosia diMorlacchi che non accetta che Yulia Bruschi si sta avvicinando a Giglio. Alcuni coinquilini pensano che le sta venendo un’ossessione, comePetrarolo (del trio “Non è la Rai”), che questa mattina mentre stava facendo cyclette, ha usato parole L'articolo GF,): “Unache non c’è, none te la sei, untuo. Non deve” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF, Yulia punge: “Spiace che un ragazzo di 24 anni non possa viversi la sua esperienza.