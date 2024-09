Export extra Ue in ripresa con +08% ad agosto ma su base annua segna -74%

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ad2024 l’Istat stima un aumento del +0,8% delle esportazioni verso i Paesieuropei. Nello stesso periodo aumentano anche le importazioni (+0,3%). Il dato va tuttavia inserito in un quadro più ampio: sul’il -7,4%, mentre a luglio 2024 era stato del +7,6%. Lo stato dell’Ue27 Adl’verso i PaesiUe27 registra un lieve incremento dovuto dalle maggiori vendite di beni di consumo, mentre la contenuta crescita congiunturale dell’import è dovuta soprattutto ai maggiori acquisti di beni intermedi. L’incremento è dovuto alle maggiori vendite di beni di consumo durevoli (+12,7%) e non durevoli (+5,8%); in picchiata, invece, le esportazioni di energia (-9,0%), i beni strumentali (-2,8%) e i beni intermedi (-2,5%). Nel trimestre giugno-2024, rispetto al periodo precedente, l’il -2,5%.