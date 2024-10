È morto Walter Brugiolo vinse lo Zecchino d’Oro nel 1967 con la celebre Popoff

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 30 settembre 2024) «Rotolando nella neve, fino al fiume arriverà». Le note diconsegnarono la nona edizione dello, nel lontano. Oggi, 30 settembre, a 63 anni, si è spenta la voce di quel piccolo cosacco indimenticabile, dopo una malattia veloce ma aggressiva e il ricovero al Policlinico di Sant’Orsola di Bologna. Nato a San Venanzio di Galliera, nel bolognese, ha sempre continuato a vivere in quelle zone.il più importante concorso canoro per bambini della storia italiana a soli 5 anni, con un brano che è rimasto sulla bocca di tanti giovanissimi per i decenni a venire. Grazie a quella vittoria, e alla fama che ne derivò, è riuscito a prendere parte ad alcune pubblicità di Carosello.