Dossena | Ci siamo spenti senza reagire | Serve più spirito di squadra per risalire

(Di lunedì 30 settembre 2024) Passano quaranta minuti buoni dal fischio finale prima che mistercompaia in sala stampa, scusandosi per il ritardo, a parlare della brutta sconfitta. "Nel primo tempo abbiamo mancato troppe volte la seconda palla – commenta il tecnico –,stati troppo sterili, poco giro palla, poco incisivi davanti, andavamo a consegnarci dove loro volevano. Dovevamo svilupparci più centrali all’inizio. La concentrazione c’è stata, però se loro hanno 5-6 calci piazzati ci sta che l’occasione del gol te la possano creare. Poi lì ci, basta". Il secondo tempo è indecifrabile, perché non abbiamo messo il cuore in campo e giocato da. Cisciolti come neve al sole. Può starci che l’Entella faccia gol in casa tua, ma poi non c’è stata reazione. E’ questa la cosa grave. Dovevamo stare compatti, ciinvece allungati".