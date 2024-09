Ddl lavoro | Scotto Pd ' è pericoloso su emendamenti sarà battaglia'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Il ddlnon è solo un'occasione mancata. E' un intervento senza capo né coda, che serve solo ad allargare le maglie della precarietà e a fare qualche favore agli amichetti di questa destra soprattutto sul piano fiscale. Si tratta di un'operazione pericolosissima i cui effetti ricadranno soprattutto sulle giovani generazioni, alle quali ormai non viene offerto altro che contratti senza tutele e salari da fame rispetto agli altri coetanei europei". Lo dichiara il capogruppo del Pd in commissionealla Camera, Arturo. "Pensavano di approvarselo calpestando il diritto dell'opposizione a presentaree condurre unasul merito - aggiunge -. Grazie all'iniziativa del Pd si sono riaperti i termini per glie domani in Aula torneremo a discutere di salario minimo, opzione donna e contratti a termine.