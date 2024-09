Così la Battaglia d’Inghilterra rivive nel conflitto ucraino

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 30 settembre 2024) Estate 1940. Dopo aver piegato la resistenza della Francia in pochissime settimane grazie alla dirompente potenza delle sue armate meccanizzate e della sua aviazione (capaci di interagire secondo una logica che oggi definiremmo combined arms), Hitler guarda oltre la Manica. La Gran Bretagna è infatti rimasta l’ultimo ostacolo tra il dittatore tedesco e il dominio dell’Europa. Ma se fino ad ora il Terzo Reich ha potuto sfruttare al massimo il suo relativo vantaggio militare combattendo quasi esclusivamente per terra, stavolta la situazione è diversa. A separare Buckingham Palace e il Big Ben dalla Wehrmacht non c’è infatti solo un tratto di mare, che già di per sé implica notevoli complicazioni logistiche, ma anche quella che da quasi due secoli si fregia di essere la Marina militare più possente al mondo.