Come uscire dal tunnel spazio-temporale del Campo largo

(Di lunedì 30 settembre 2024) Anche in questi giorni,ogni giorno dall’inizio della legislatura,in tutte le legislature precedenti dal 1994 in poi, i giornali raccontano l’ennesimo episodio di quell’insensata telenovela notala difficile ricerca dell’unità nel centrosinistra. Dai tempi dell’Ulivo a quelli del, perfino l’inaridimento delle metafore sembra testimoniare l’esaurimento dell’esperienza, per non parlare della pazienza del pubblico, che in effetti accompagna queste rappresentazioni, di anno in anno, con proteste e pernacchie sempre più diffuse. Eppure la scena continua ripetersi, oggi sulla Liguria (con l’espulsione di Italia viva dalla coalizione), ieri sulla Rai (con lo strappo di M5s e Avs dal Pd) e domani su quel che capiterà.