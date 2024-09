Ci dobbiamo fermare L’annuncio dell’amatissimo gruppo dopo lo scandalo della moglie tradita

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 30 settembre 2024)nel mondomusica. Una delle band più famose e amate del pianeta rischia un lungo stop a causa del tradimento del frontman nei confronti. Stiamo parlando di una rockband capace di vendere oltre 47,5 milioni di dischi e di produrre pezzi che sono entrati di diritto nella storiamusica mondiale come “Everlong“, “My Hero” e “Learn to Fly“. Il chitarrista e voce del, protagonista di questa storia, è noto anche per essere stato il batterista dei Nirvana. L’improvvisa morte di Kurt Cobain fu uno dei momenti più duri da superare e soloun po’ di tempo l’artista decise di proseguire la carriera musicale. E per fortuna, visto che Dave Grohl ha messo su con Nate Mendel e William Goldsmith, poi raggiunti da Pat Smear, i mitici Foo Fighters. Anche Taylor Hawkins ha scritto pagine importantiband, primasua morte avvenuta nel 2022.