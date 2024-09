Champions League | designati gli arbitri di Juventus Atalanta e Bologna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) La Uefa ha reso note le designazioni arbitrali per le sfide didella giornata di mercoledì. Sarà Francoise Letexier a dirigere mercoledì sera la sfida Lipsia-: per il fischietto francese un solo precedente con i bianconeri, l’1-1 di Lisbona contro lo Sporting nella Europa2022/23. In generale il suo bilancio con le italiane è di 5 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte. Per Liverpool-, in programma sempre mercoledì alle 21.00 ad Anfield, è stato designato invece Nikola Dabanovic. Il fischietto montenegrino non ha mai diretto i rossoblù ma in quattro occasioni ha incrociato le squadre italiane con un bilancio di 3 vittorie e 1 sconfitta. Infine a dirigere Shakthar Donetsk-, che si giocherà mercoledì alle 18.45 a Gelsenkirchen, sarà il fischietto portoghese João Pinheiro.