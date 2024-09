Caprile ancora titolare per Napoli-Como

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 30 settembre 2024) Eliaha avuto un debutto importante comenella sua carriera in Serie A, giocando per ilcontro il Monza. Questo momento segna un passo significativo per il giovane portiere, che ha la possibilità di dimostrare il suo valore dopo essere subentrato nella partita precedente contro la Juventus. Situazione di Alex Meret Alex Meret, attualee portiere principale del, è in fase di recupero da un infortunio rimediato nella partita contro il Torino. Le notizie provenienti dall’edizione di Tuttosport indicano che Meret sarà indisponibile fino alla sfida contro l’Empoli, prevista dopo la sosta per le Nazionali. Questa assenza ha dato al’opportunità di mettersi in mostra in un periodo cruciale della stagione.