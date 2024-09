Beatrice Luzzi e le condoglianze preventive all’ex suocera in diretta tv | Se ne andrà in queste ore ciao Laura | VIDEO

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 30 settembre 2024)e leintv Bufera su, attrice e opinionista del Grande Fratello, che, nell’ultima puntata del reality, ha rivolto un pensieromorente. Le parole utilizzate, però, hanno sollevato un polverone. “Voglio salutare la mia exche ci sta lasciando tutti, inore se nee non potendo essere lì per l’ultimo saluto, lo faccio da qui.” ha dichiaratonel finale di puntata del reality. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selvaggia Lucarelli (@selvaggialucarelli) Le dichiarazioni dell’attrice non sono ovviamente passate inosservate sul web. “Nuove frontiere del lutto in tv: leanticipate in” si legge tra i commenti. E ancora: “Che schifo”.