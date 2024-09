3 tendenze e innovazioni dei semi di marijuana con alto tasso di THC

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 30 settembre 2024) Negli ultimi anni, l’interesse per la coltivazione diè cresciuto in maniera esponenziale, spingendo gli esperti del settore a sviluppare nuove varietà e tecniche di coltivazione. Le semenze con alto contenuto di THC sonosempre più richieste, non solo per scopi ricreativi, ma anche per il loro potenziale terapeutico. Grazie alla selezionegenetica e alle innovazioni tecnologiche, oggi è possibileaccedere a una vasta gamma dalle caratteristiche eccezionali, come alcune tipologie di semi che potete trovare su Sensoryseeds. Nuove varietà ibride, facili da coltivare anche per i meno esperti I coltivatori stanno sperimentando incroci tra cannabisindica, sativa e ruderalis.