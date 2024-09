Un Bologna di personalità Beukema dà tranquillità al centro Freuler non perde mai la bussola E Skorupski è una sicurezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024)6,5 Al 18’ va in spaccata sul diagonale a botta sicura di Lookman respingendo la minaccia: una parata che vale come un gol segnato. Nella ripresa regge nel bunker fino al 90’ e lo piega solo il capolavoro di Samardzic. Posch 6,5 Geniale al 21’ quando scodella un pallone che scavalca la linea nerazzurra pescando Castro in zona gol. Dietro chiude tutte le falle ma al 90’ chissà perché sinelle praterie offensive innescando l’1-1 di Samardzic. Una macchia non piccola dentro una prestazione che resta maiuscola.6,5 Un paio di appoggi un po’ avventati all’inizio ma da lì in poi sale in cattedra e non sbaglia quasi più nulla. Trascinatore del reparto dopo l’espulsione di Lucumi. Lykogiannis 6. Al pronti via gran palla che plana sulla testa di Castro. Un po’ di sofferenza nel controllo di De Ketelaere che spesso si accentra e lo disorienta.