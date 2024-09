Santa Sofia al via la stazione ecologica a Galeata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Da domani i residenti del comune dipotranno accedere alladiin strada Pianetto/Barroccia 42/B grazie ad un accordo, richiesto dal comune die condotto da Atersir tra i due comuni e i rispettivi gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti: Alea Ambiente pere Hera per. "Innanzitutto, desidero ringraziare il Comune die il sindaco Francesca Pondini – commenta il vicesindaco di S.Matteo Zanchini – e gli uffici che hanno lavorato per giungere a questo accordo, comprendendo le nostre esigenze e condividendo le soluzioni È stato un iter complesso, che porta però un risultato utile e concreto per i cittadini".