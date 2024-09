Riecco Pippo Baudo | le foto in sedia a rotelle Ma il sorriso è quello di sempre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Latina, 29 settembre 2024 – Come sta? L’assenza dalle scene pubbliche del conduttore oggi 88enne solleva da tempo gli interrogativi di chi ricorda con affetto certe serate tv. La risposta alle domande sulla sua salute è arrivata in qualche modo tramite social. No,non ha una pagina Instagram (esiste ma non è aggiornata), ma compare nellepubblicate dai protagonisti della tv anni ‘80-90. Ieri i personaggi del ‘Bagaglino’ si sono ritrovati per festeggiare i 90 anni di Pier Francesco Pingitore, regista e autore televisivo, fondatore della storica compagnia teatrale che tante stagioni ha animato anche sulla tv del Biscione. Alla festa in casa di Giovanni Martusciello, a Sezze (Latina) c’erano tra gli altri Pamela Prati, Michela Miconi, Valeria Marini, Maurizio Mattioli, e ovviamente il ‘maestro Ninni’, il festeggiato, che nelleappare in gran forma.