Presa Diretta 2024 stasera su Rai3 | temi e anticipazioni di domenica 29 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 29 settembre 2024) Riccardo Iacona torna con una nuova puntata di, il programma giornalistico e di inchiesta trasmesso in prima serata su. Ecco lee ial centro della puntata di2929su29dalle ore 20.35 torna il viaggio inchiesta di, il programma condotto da Riccardo Iacona e trasmesso in prime time su. Come sempre al centro del programmasociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità di strettissima attualità . La puntata inizia con un reportage nelle discoteche dell’Emilia-Romagna: un viaggio alla scoperta del mondo della notte e delle discoteche tra droghe, alcol, drammatiche richieste al 118 e attività di soccorso dei sanitari.