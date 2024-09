Ora Sinwar esca di scena Poi palla all' Occidente | bisogna farsi trovare pronti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 29 settembre 2024) Non vi lasciate influenzare dalle dichiarazioni pubbliche: la realtà in Medio Oriente non è mai come appare. Israele colpisce ed elimina il penultimo obiettivo di primo livello della lista nata dopo l'eccidio del 7 ottobre 2023, cioè il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah, con un imponente attacco d'aviazione dietro il quale però c'è un lavoro di intelligence che vede come protagoniste certamente le agenzie israeliane, ma come alleati preziosi almeno tre gruppi di lavoro: gli americani, i servizi dell'Arabia Saudita e dei paesi ad essa vicini del Golfo, vari gruppi influenti in Libano (sia a livello militare che economico) desiderosi di mettere all'angolo l'Iran e il suo strapotere nel Paese dei Cedri. Per capire davvero cosa sta accadendo occorre guardare “dentro” l'elenco che ora vi propongo, eccolo qui di seguito.