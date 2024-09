MotoGP GP Indonesia 2024 Marquez | Problemi che possono capitare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) “Il problema meccanico può semprein. Io e la Ducati Gresini perdiamo o vinciamo sempre insieme. Il passo e la velocità ci sono state: ora dobbiamo continuare a lavorare per le ultime gare”. Marccommenta così la sua difficile mattinata sul circuito di Mandalika per il GP d’. “Senza questo problema comunque non avrei avuto possibilità di lottare con Acosta e Martin. Con il gruppo di Morbidelli, Bagnaia e Bezzecchi, invece, si poteva ingaggiare una bella lotta. Prima del ritiro stavo recuperando terreno e avevo un bel ritmo”, ammette lo spagnolo. “La partenza mi è addirittura quasi riuscita meglio di ieri. Ho fatto l’opposto di tutti gli altri piloti: io ho trovato lo spazio per inserirmi sulla sinistra. Peccato essere andati leggermente lunghi alla curva uno”, conclude.GP: “che” SportFace.