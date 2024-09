Mondiale per club 2025 svelati i 12 stadi della storica edizione negli USA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 29 settembre 2024) E’ ufficiale l’elenco dei 12statunitensiUSA per la primadel nuovo format che vedrà i 32 miglioridel pianeta affrontarsi per il titolo di campione del mondo di calcio per. La competizione prenderà il via domenica 15 giugnoe si concluderà nella cornice del MetLifeum di New York (NJ), dove domenica 13 luglioverrà disputata la finale. Gli altriL’elenco degliselezionati per la FIFAWorld Cupviene completato da: Mercedes-Benzum (Atlanta), Bank of Americaum (Charlotte), TQLum (Cincinnati), Rose Bowlum (Los Angeles), Hard Rockum (Miami), GEODIS Park (Nashville), Camping Worldum (Orlando), Inter&Coum (Orlando), Lincoln Financial Field (Filadelfia), Lumen Field (Seattle) e Audi Field (Washington D.C.).