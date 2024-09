Mobilità ciclabili sotto la lente | Tratti insicuri obsoleti o mancanti Ecco le criticità su cui intervenire

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) di Giorgia De Cupertinis Sono oltre 240 i chilometri di percorsiche attraversano la nostra città. Chilometri su cui uomini, donne e bambini si spostano ogni giorno, pedalando fino alla propria meta. Una "mappa" ricca di percorsi, "che vanta un’estensione importante, tant’è che Modena è stata una delle prime città italiane a puntare realmente su questo aspetto – conferma il presidente di Fiab, Ermes Spadoni – ma che allo stesso tempo, non nasconde comunque anche alcune insidie su cui sarebbe bene mantenere alta l’attenzione: alcuni percorsi, infatti, sono rimasti fermi agli anni ’70 e andrebbero per questo resi più moderni e sicuri". Riavvolgendo il nastro, infatti, Spadonilinea come "basti un solo punto nero all’interno di questa rete per mettere a repentaglio la sicurezza dei ciclisti.