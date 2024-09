Lo sleepcore diventa must have anche per la moda

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 29 settembre 2024) Lapunta al comfort e al relax,in passerella. Persino alla Milano Fashion Week non si fa che parlare del bedcore o, un trend che punta allarilassante. Probabilmente avrete sentito parlare del turismo del sonno, un fenomeno che ha preso piede soprattutto negli ultimi anni e che ha rilanciato un nuovo modo di strutturare la vacanza ideale. Stesso concesso è possibile applicarloin campo fashion, dove ha preso il sopravvento il bedcore, detto. Crediti: Ansa – VelvetMagSe pensiamo, ad esempio, al tema scelto dal Met Gala 2024, risulterà facile comprendere perché poi èto predominante lo. Se al Met Gala si è parlato del risveglio della bellezza, in passerellaalla Milano Fashion Week le collezioni per la Primavera/Estate 2025 sognano unarilassante, confortevole.