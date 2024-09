LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa e Ineos tornano in acqua per le regate da recuperare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale del quinto e sesto capitolo della serie traPrada Pirelli eBritannia valevole per le Finali dellaCup, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria del Defender Emirates Team New Zealand nella 37ma America’s Cup. Gli organizzatori hanno deciso dunque di sfruttare il giorno di riserva perle duenon disputate sabato e riportarsi così in pari con la tabella di marcia (senza dover svolgere quattro match race domani). Si riparte da una situazione di perfetta parità nella serie (al meglio dei tredici confronti), conBritannia sul 2-2.