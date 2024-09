Le scuse di Francesco | Una vergogna gli abusi Ma è criticato sulle donne

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) "Gligenerano atroci sofferenze e ferite, minando anche il cammino della fede". Spesso la loro radice è nella violenza che scaturisce "dall’abuso di potere, quando usiamo i ruoli che abbiamo per schiacciare gli altri o per manipolarli". Il discorso naturalmente è preparato. Ma dopo la stilettata che gli ha rifilato il premier belga, Alexander De Croo, mettendo immediatamente da parte protocollo ed etichetta nella cerimonia di accoglienza ("Suglinon basta parlare, bisogna agire"), papa, incalzato anche dal Re del Belgio, il cattolico Philippe, ("Dei bambini sono stati orribilmente feriti, segnati per la vita"), non ha potuto fare a meno di tornare sulla questione, e, al suo secondo giorno di visita ufficiale in Belgio, ripeterne la condanna, spronando ancora una volta le gerarchie ecclesiastiche e l’intero corpo ecclesiale ad un severo mea culpa.