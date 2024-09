Hezbollah nomina il suo nuovo leader

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 29 settembre 2024) 22.10 Il Consiglio della Shura di, organismo decisionale del gruppo, ha scelto Hashim Safi al Din come segretario generale del gruppo libanese al posto di Hassan Nasrallah, ucciso venerdì a Beirut in un raid israeliano. Safi al Din proviene da Deir Qanoun alNahr, un villaggio nel sud del Libano, nato in una prominente famiglia sciita di politici.E' cugino di Nasrallah e ha legami familiari con Qassem Soleimani, ex capo della Forza Quds in Iran,ucciso in un raid Usa in Iraq nel 2020. Annullati i funerali per domani di Nasrallah