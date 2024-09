Goti ultima chiamata Spareggio per la salvezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Questa volta non c’è davvero ritorno: o Godo vince e resta in serie A, o vince Torino e Godo dopo un’era geologica retrocede in serie A2. I ravennati hanno sprecato un quantitativo ingente di occasioni per chiudere la stagione con largo anticipo, fallendo tutti gli spareggi veri e propri, alcuni, addirittura nella seconda metà dell’ultimo inning. Quindi il morale, giocoforza, non può essere alle stelle: anche le due gare della settimana scorsa ne sono la conferma. Infatti, con un recupero clamoroso da 0-8, Godo ha vinto la prova riservata dei lanciatori di formazione italiana, dominando nel finale e reggendo anche dal punto di vista mentale. Sembrava fatta, invece la squadra ha subìto una dura sconfitta con gli stranieri sul monte, situazione che vedeva inettamente favoriti.