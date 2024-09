Eccellenza Fabriano Cerreto e Tolentino un gol per tempo ed è 1-1

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 29 settembre 2024) Le squadre di Caporali e Passarini si equivalgono e pareggiano per la prima volta in stagione. Alla prodezza di Manna risponde su rigore il veterano Peluso, al terzo gol in tre partite, 29 settembre 2024 –si dividono la posta in palio al termine di 90’ equilibrati. All’Aghetoni il risultato appare il più giusto, dopo un match approcciato meglio dai cremisi e finito con maggior energia dai padroni di casa. Per entrambe è il primo pareggio del campionato e si portano a braccetto a quota 4 punti in classifica. Ilha maggior incisività nella prima parte di gara, esprimendo un buon possesso palla e insediandosi nella metà campo dei biancorossoneri con continuità. Al 20’ Moscati appoggia per Badiali, ma il tiro termina a lato.