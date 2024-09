È troppo facile parlare Conte attacca | il mister del Napoli ci va giù duro

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 29 settembre 2024) Antonioha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel post partita contro il Monza. Antonioha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al match disputato contro il Monza. Ilha ritrovato la vetta della classifica dopo più di un anno e mezzo e l’allenatore salentino ha cercato di calmare gli animi, evitando di fare proclami illusori e lasciando soltanto ai tifosi la facoltà di poter sognare. Il lavoro svolto finora, infatti, dovrà essere prolungato anche durante la sosta in cui cercherà di recuperare a pieno alcuni calciatori: “Sfrutteremo la sosta per migliorare la condizione fisica anche di David Neres“.mette in riga i suoi: “Dobbiamo lavorare siamo ancora indietro” L’allenatore delè stato fin da subito molto chiaro: ildeve ancora migliorare.