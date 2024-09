Bundesliga 2024 25 | clamorosa rimonta del Werder Brema in casa dell’Hoffenheim vola l’Eintracht Francoforte

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) La quinta giornata della/25 si è conclusa con una pirotecnica vittoria indelper 4-3 sul campo. L’inizio era stato da sogno per i padroni di: dopo 12? infatti l’Hoffenheim si è portato addirittura sul 3-0 grazie alla doppietta di Marius Bolter e alla rete dell’ex Bayer Leverkusen Adam Hlozek. Al 18? però arriva l’espulsione per fallo da ultimo uomo di Stanley N’Soki, che lascia in 10 i biancoblu, e da lì si spegne totalmente la luce. Ilriapre la partita con Julian Malatini al 21?, poi sale in cattedra Jens Stage e con una doppietta riporta i suoi in parità sul 3-3 all’intervallo. Il centrocampista danese suggella la sua serata da sogno e a inizio ripresa firma la tripletta del definitivo 4-3, che allontana dai bassifondi della classifica i biancoverdi.