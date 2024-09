Basket B nazionale Partita incredibile a Rieti la Ristopro cade al supplementare 114-104

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 29 settembre 2024) Acdi tutto nei 45’ del PalaSojourner, Fabriano viene raggiunta sulla sirena e poi perde all’overtime. Non bastano i 22 di Pierotti, i cartai non perdevano nel turno inaugurale dal 2017 VALLESINA, 29 settembre 2024 – – Laesce a mani vuote dal PalaSojourner in una serata beffarda. La squadra di Niccolai sciupa il +4 a 20’’ dal termine dei tempi regolamentari e viene raggiunta sul gong dall’1/3 ai liberi di Melchiorri, dopo un contestato fallo assegnato a Raucci quando il capitano dei sabini stava tentando il tiro prima della sirena da oltre 20 metri. Fabriano, che poi perde strada facendo cinque senior per falli, non ha più energie nel, guidata dall’ex Matelica Sulina, si avvia verso il successo, imponendo ai cartai il primo ko nella gara d’esordio dal 2017 quando anche in quel caso, nel match con Civitanova, venne battuta sul filo di lana.