VIDEO – Udinese-Inter tutto pronto Nerazzurri al riscatto!

(Di sabato 28 settembre 2024)è in programma oggi 28 settembre alle ore 15:00. La società nerazzurra ci consente di entrare negli spogliatoi della squadra poco prima dell’incontro. LA SFIDA –sta per iniziare. La squadra allenata da Simone Inzaghi è pronta a riscattarsi dopo due gare di Serie A conclusesi senza vittoria. Prima il pareggio di Monza per 1-1, poi la sconfitta meritata nel derby contro il Milan per 1-2. L’non è sicuramente stata la miglior versione di se stessa, in queste due occasioni, in discontinuità rispetto a quanto visto nella gara precedente contro l’Atalanta. Quel 4-0 contro i bergamaschi aveva dato un indizio sulle potenzialità dei meneghini anche in questa stagione. Non resta che auspicarsi un ritorno su tali coordinate.