Via oggi al nuovo codice contro il telemarketing selvaggio

(Di sabato 28 settembre 2024) Entradefinitivamente in vigore il "di condotta per le attività die teleselling" varato dal Garante per la protezione dei dati personali in collaborazione con associazioni di committenti, call center, teleseller, list provider e associazioni di consumatori. Lo ricorda il Codacons, associazione fra le più impegnate in Italia nella lotta al. Fra le novità, nuovi obblighi per societa' committenti e call center, sanzioni per chi viola la privacy dei cittadini, telefonate da numeri identificabili e solo dalle 9 alle 20, mai nei giorni festivi.