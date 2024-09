Ternana Sarà rebus in mediana ad Arezzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Enigma-e valutazioni su Viviani. Attesa per la conferenza stampa del nuovo patron-presidente D’Alessandro. I temi relativi al campo continuano a sovrapporsi a quelli riguardanti la società. Questa mattina le Fere svolgono la rifinitura in vista della gara di(domani ore 14). Essendo out Aloi e Damiani che lunedì si sottoporrà a intervento al crociato, Abate (in conferenza alle 13) valuterà fino all’ultimo le condizioni del pari ruolo Corradini che è alle prese con un affaticamento muscolare. Vedremo se riuscirà a recuperare per agire al fianco di De Boer, oppure searretrato Romeo. La prossima settimanaassunta una decisione in merito al reinserimento in lista di Federico Viviani, oppure all’ingaggio di un mediano svincolato. Dopo il notevole turnover di mercoledì scorso, è probabile che Abate possa tornare a proporre un undici-standard.