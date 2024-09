Sinner ci mette la firma | reali non vi temo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 28 settembre 2024) Jannikci ha messo lasopra e la notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo: cinesi all’avanguardia. Lui si era limitato ad abbracciarla timidamente, nella speranza di non dare troppo nell’occhio. Non è avvezzo, d’altra parte, alle manifestazioni d’amore in pubblico. Lei ha invece pensato, a quanto pare, che fosse giunta l’ora di lanciare un messaggio in mondovisione e di rivendicare davanti a tutti la loro unione, il sentimento che li lega dalla scorsa primavera. Jannikdifende il titolo a Pechino (AnsaFoto) – Ilveggente.itE così, qualche minuto dopo il match point, Anna Kalinskaya aveva tirato a sé Jannike lo aveva baciato con trasporto per celebrare la vittoria degli Us Open. Un’immagine che, manco a dirlo, aveva fatto il giro del mondo e fatto sognare quanti, diffusasi la notizia della loro relazione, avevano fatto i salti di gioia.