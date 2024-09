Sara Di Vaira chi è il fidanzato Massimo e cosa fa nella vita

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 28 settembre 2024)Di: dopo la fine del matrimonio con l’ex marito Mirko, padre della figlia Brenda e la storia con Marco Delvecchio, ha ritrovato la felicità al fianco delDi, dopo Delvecchio ora il nuovoVedremo la 45enne a Ballando Con le Stelle, al via da stasera con la nuova edizione su Raiuno in onda dalle 21:30. La ballerina toscana ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della danza a cinque anni per poi conseguire il titolo di campionessa regionale dal 2006 al 2009 ed il secondo posto nel campionato italiano. Nel 2006 sale sul podio del Campionato Europeo 10 Balli e nel Campionato Del Mondo. Tre anni dopo il debutto sul piccolo schermo quando entra nel cast della quinta edizione di Ballando Con le Stelle, dove raggiunge la semifinale con Maurizio Aiello.