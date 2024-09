San Salvatore Telesino associazione Amici della Biblioteca | convegno dal titolo ‘L’Appennino dei Sanniti Bellezza Identità Scempi’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“L’Appennino dei. Scempi”. E’ questo ilconferenza che si terrà a Sanquesto pomeriggio, alle ore 18.30, presso la Sala Conferenze (Ex Casa Comunale, in Largo Plebiscito 1). L’evento, a cura dell’”, con il patrocinio morale del Comune di San, si propone di sollecitare una riflessione di ampio respiro, a partire dalla gloriosa storia dei, passando per i luoghi dell’Appennino, dorsale d’Italia e luogo di unasacra, come ci ricorda uno dei relatori, il giornalista e scrittore Gian Luca Diamanti, autore del libro Una patria in salita. La luce sulle nostre origini sarà assicurata dalla presenza del Prof. Gianfranco De Benedittis, archeologo e scrittore, nonché docente presso l’Università del Molise.