Pallamano Sdg alla prima uscita stagionale Ottima prova nel Memorial Turo91

(Di sabato 28 settembre 2024)precampionato per la Sdg Spezia, che ha preso parteseconda edizione del, dedicato al ricordo di Thomas Turini: "per i Seawolves" commentano dsocietà del presidente Mattioni, per questo antipasto di stagione. Non è arrivata la vittoria, ma se i tabellini non hanno premiato il team allenato da coach Alessandro Perotto, il test si è rivelato utile. "È importante giocare, spezzando così il duro lavoro preche stiamo portando avanti in vista della data di inizio del campionato di serie B, prevista il 12 ottobre". Questo il commento sugli incontri disputati nella kermesse. "Ancora alcuni errori e solo un gol, che ha determinato la vittoria dellaPrato, non ci ha permesso di accederefinalissima, ma siamo veramente soddisfatti di quanto abbiamo mostrato in campo.