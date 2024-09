Nostos il sesto volume ’Parisina’ di Lord Byron in salsa forlimpopolese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Che Forlimpopoli sia la città natale di Pellegrino Artusi, lo sanno tutti, ma l’antica Forum Popili nel corso dei suoi quasi 2.000 anni di storia ha prodotto tante altre personalità che hanno spaziato in vari campi dello scibile umano, così come sono stati molti gli scrittori che si sono cimentati con manoscritti, romanzi, dissertazioni. Dal 2021 esiste una collana che si chiama, a cura della casa editriceWordbridge, che va proprio alla riscoperta delle maggiori personalità della città e dei loro manoscritti. Oggi alle 17,30, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, si terrà la presentazione deldi questa collana: la traduzione del poemetto di‘Parisina’ nella traduzione di Nazzareno Trovanelli, intellettuale di assoluto primo piano della Cesena fin de siècle, ma nato, in realtà, a Forlimpopoli nel 1855.