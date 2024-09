MotoGP Jorge Martin | Errore inspiegabile ma sono in forma | domani voglio il massimo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024)compromette la Sprint Race con una caduta al primo giro in curva 16: una scivolata che non gli ha permesso di arrivare oltre la decima posizione nel GP d’Indonesia e ha permesso così a Bagnaia di recuperare ben 12 punti nella classifica del Mondiale. Ecco l’analisi del pilota della Ducati Pramac a Sky Sport: “Unè un. Non è semplice capire questa caduta, non ho fatto niente di strano. Guarderò la telemetria e tutti i dati,dovrò fare qualcosa di diverso, ho fatto la traiettoria che faccio di solito, ma evidentemente qualcosa ho sbagliato. Comunque da ultimo poiarrivato decimo e ho fatto un bell’allenamento di sorpassi. La pista è in buone condizioni e ha grip in tutti i punti eccetto dovecaduto io: c’è un pezzo che se non riesci ad evitarlo cadi e quindi sei costretto a passare perfettamente sulla linea giusta.