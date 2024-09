Monte Urano | lavori di miglioria alla scuola materna e all’asilo nido

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Piccole ma importanti migliorie quelle apportate dall’Ammnistrazione Comunale, su richiesta della dirigenza scolastica, alle scuole monturanesi.conclusi con la realizzazione di una rampa di uscita per i pulmini e la realizzazione di nuovi cancellie asilodi. Oltre a questo il ripristino delle pavimentazioni esterne e interne del plesso, la sistemazione dei bagni, l’imbiancatura degli ambienti altra ordinaria amministrazione al plesso di Via Alfieri. Per la primaria è stato attivato il servizio mensa nonostante il cambio di cooperativa arrivato solo a fine agosto, con appena venti giorni utili a disposizione per porre in essere il servizio attivato poi regolarmente il 16 settembre.