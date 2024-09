Mondiali ciclismo Zurigo 2024 | percorso altimetria favoriti e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024), 28 settembre– Mentre l’Italia si gode il talento emergente Lorenzo Finn, vincitore del mondiale junior e futura promessa per le corse a tappe, domenica 29 settembre asarà una sfida stellare per l’iride tra Tadej Pogacar, Remco Evenepoel e Mathieu Van der Poel, i treper la prova in linea élite. Lo sloveno ha vinto Giro e Tour, il belga ha vinto il titolo due volte, in linea nel 2022 e a crono quest’anno, e l’olandese ha cerchiato questa data di rosso sul calendario per bissare il successo di un anno fa a Glasgow. E l’Italia? Si gioca qualche carta su unduro e selettivo, come si è visto nelle prime prove in linea. Tiberi viene dalla vittoria al Giro del Lussemburgo e sarà capitano di una squadra che avrà anche gli scalatori Giulio Ciccone e Filippo Zana. Non siamossimi, ma con un buon lavoro di squadra ci si potrà inserire.